В Свердловской области продолжается вакцинация в торговых центрах

Ставить второй компонент вакцины надо в том же ТЦ, где кололи первый. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжается вакцинация в торговых центрах. После майских праздников в трёх городах области продолжат работу 12 точек вакцинации.

Чтобы привиться в ТЦ, необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для экономии времени в очереди, можно заранее заполнить анкеты и принести их с собой.

В ближайшее время в Екатеринбурге будет работать 10 точек вакцинации:

Леруа Мерлен (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10:00 до 18:00;

ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 12 мая с 13:00 до 18:00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 12 мая с 16:00 до 19:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 12 и 14 мая с 13:00 до 17:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 13 мая с 14:00 до 19:00, 15 мая с 12:00 до 18:00;

Леруа Мерлен (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10:00 до 18:00;

ТЦ «МЕГАПОЛИС» (ул. 8 Марта, 149) – 14 мая с 11:00 до 14:00;

ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) – с 11 по 15 мая (ежедневно) с 16:00 до 19:00;

ТЦ «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19) – 15 мая с 10:00 до 14:00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 11-14 мая (ежедневно) с 13:00 до 19:00;

В Нижнем Тагиле продолжит работу пункт вакцинации в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б). Поставить прививку можно будет ежедневно с 11 по 14 мая с 16:00 до 20:00, 15 и 16 мая с 10:00 до 20:00.

В Верхней Пышме в магазине «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) мобильный пункт будет открыт 12 мая с 17:00 до 20:00, 15 мая с 10:00 до 13:00.

Напомним, на этой неделе в регион доставили ещё 29 тыс. доз вакцины.