В Ревде выявлено 2,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Ревде число инфицированных COVID-19 достигло 2,5 тысячи.
Болеют или переболели 4% граждан от всего населения города.
Более 2,5 тысячи заразившихся с начала пандемии выявлено ещё в трёх свердловских городах. Среди них:
- Екатеринбург (43 265 или 3,1% населения),
- Нижний Тагил (5 708 или 1,6%),
- Первоуральск (3 131 или 2%).
Всего в регионе зарегистрировано 87,3 тысячи случаев коронавируса. Инфицированными считаются 2% населения. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 408 039 уральцев или 9,5%.
Накануне было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов (93).
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В Свердловскую область доставили ещё 29 тысяч доз вакцины от COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале