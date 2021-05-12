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12 мая 2021, 07:15

В Ревде выявлено 2,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по городам

Женщина в маске идёт по улице

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 408 039 уральцев или 9,5% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Ревде число инфицированных COVID-19 достигло 2,5 тысячи.

Болеют или переболели 4% граждан от всего населения города.

Более 2,5 тысячи заразившихся с начала пандемии выявлено ещё в трёх свердловских городах. Среди них:

  • Екатеринбург (43 265 или 3,1% населения),
  • Нижний Тагил (5 708 или 1,6%),
  • Первоуральск (3 131 или 2%).

Всего в регионе зарегистрировано 87,3 тысячи случаев коронавируса. Инфицированными считаются 2% населения. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 408 039 уральцев или 9,5%.

Накануне было выявлено менее 100 новых ковид-пациентов (93).

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Около 40% свердловчан имеют антитела к COVID-19.

В Свердловскую область доставили ещё 29 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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