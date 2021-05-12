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12 мая 2021, 09:20

Екатеринбург назван среди неблагополучных территорий по ОРВИ

Девушка лечит простуду

На столицу Урала приходится более половины всех выявленных случаев ОРВИ за последнюю неделю в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское Управление Роспотребнадзора назвало три территории, не благополучные на данный момент по ОРВИ. Это ГО ЗАТО Свободный, Туринский ГО и Екатеринбург.

В этих муниципалитетах показатели по простуженным превышают среднеобластные в 1,5 раза и более. На столицу Урала приходится более половины всех выявленных случаев ОРВИ за последнюю неделю в регионе - 11,7 тысячи случаев из 17,2 тысячи. Эпидпорог в Екатеринбурге превышен на 18,8%, в Свердловской области - на 1,4%.

Кроме того, в столице Урала зарегистрирован 381 случай внебольничных пневмоний. Это выше уровня прошлой недели на 14%. При этом по пневмонии Екатеринбург не входит в число неблагополучных территорий. Зато в этом списке значатся: Пышминский, Арамильский, Горноуральский ГО, ГО Первоуральск, Староуткинск, Нижняя Салда, Рефтинский, Артинский, Полевской, Каменский и Сысертский ГО.

Областная газета Свердловской области

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