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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 мая 2021, 09:00

На Свердловскую область приходится почти 2% случаев коронавируса в стране

Люди в масках идут по улице

на Москву приходится 23% случаев в стране, на Санкт-Петербург - 8,8%, на Свердловскую область - 1,8%. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявлено 87,4 тысячи случаев коронавируса с начала пандемии. Это 1,8% от общего числа случаев в России.

Городами-лидерами по заболевшим на Среднем Урале являются четыре территории:

В других свердловских муниципалитетах выявлено менее 2,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19.

Добавим, что на Москву приходится 23% случаев в стране (1 124 630), на Санкт-Петербург - 8,8% (424 386). Всего в России зарегистрировано 4,9 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 4,5 миллиона россиян. 114,3 тысячи заболевших скончались.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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