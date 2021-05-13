На Свердловскую область приходится почти 2% случаев коронавируса в стране

В Свердловской области выявлено 87,4 тысячи случаев коронавируса с начала пандемии. Это 1,8% от общего числа случаев в России.
Городами-лидерами по заболевшим на Среднем Урале являются четыре территории:
- Екатеринбург (43 305, +40 квид-пациентов за последние сутки),
- Нижний Тагил (5 752, +44),
- Первоуральск (3 136, +5),
- Ревда (2 506, +6).
В других свердловских муниципалитетах выявлено менее 2,5 тысячи переболевших или болеющих COVID-19.
Добавим, что на Москву приходится 23% случаев в стране (1 124 630), на Санкт-Петербург - 8,8% (424 386). Всего в России зарегистрировано 4,9 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели 4,5 миллиона россиян. 114,3 тысячи заболевших скончались.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале