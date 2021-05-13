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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 мая 2021, 13:24

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 95 случаев COVID-19

Человек в маске

По выздоровлению из медучреждений Свердловской области выписались ещё 102 пациента. Фото: Галина Соловьёва.

За последний день на Среднем Урале подтвердили 95 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировано уже 87 492 инфицированных.

Новые заболевшие были выявлены, в частности, в Екатеринбурге (+46), Нижнем Тагиле, Кушве, Верхней Туре, Реже, Серове, Краснотурьинске, Верхней Салде и Полевском.

По выздоровлению из медучреждений Свердловской области выписались ещё 102 пациента. Всего от коронавируса в регионе излечились 81 300 человек. На лечении остаются около 2 960 свердловчан.

Также на Среднем Урале зафиксировали ещё 11 смертей пациентов, подхвативших COVID-19. Общее число летальных исходов в регионе составляет 3 232.

Напомним, менее 100 заболевших выявляют в Свердловской области уже третий день подряд - сутками ранее сообщалось о 92 заболевших ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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