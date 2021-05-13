В Асбесте открылись отделения для сложных операций на сосуды и сдачи тестов на ковид

В отделение закупили новый аппарат для КТ сосудов. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря нацпроекту "Здоровье" в Асбесте открылось редкое рентгенохирургическое отделение и своя ПЦР-лаборатория.

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения - редкость для нашего региона. оно стало восьмым в Свердловской области. Его снабдили новым ангиографическим комплексом (КТ для сосудов). Рентгенохирургия (внутрисосудистая хирургия) позволяет проводить менее травматичные операции без общего наркоза и связанного с ним осложнений. После них у пациента более короткий срок реабилитации и реже случаются осложнения.

Появление такого отделения снизит смертность от заболеваний кровообращения и ишемической болезни сердца, а также снизит число инвалидов среди взрослого населения. За первые дни работы отделения медпомощь по новым технологиям получили уже 10 человек.

На техническое оснащение и ремонт отделения выделили более 70 млн рублей.

Также в Асбесте появилась своя лаборатория молекулярно-генетических исследований. Здесь можно будет сдать ПЦР-тесты на коронавирус, гепатит, ОРВИ, ВПЧ, вирус герпеса, туберкулёз и другие. За год там смогут проводить более 20 тысяч исследований. На реализацию проекта направили почти 10 млн рублей.

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