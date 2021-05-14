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14 мая 2021, 09:10

В Свердловской области 87,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Два мужчины на скамейке летом

В 13 свердловских территориях более 1 000 заразившихся за всё время, в остальных - меньше. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области выявлено 87,5 тысячи заболевших коронавирусом. 77,5% приходится на 13 городов.

Среди них:

  • Екатеринбург (43 351 переболевших или болеющих COVID-19),
  • Нижний Тагил (5 766),
  • Первоуральск (3 136),
  • Ревда (2 506),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 370),
  • Берёзовский (1 976),
  • Верхняя Пышма (1 778),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 351),
  • Серов (1 213),
  • Реж (1 193),
  • Нижнесергинский район (1 125),
  • Сухой Лог (1 048),
  • Талицкий район (1 042).

В других свердловских муниципалитетах зарегистрировано за всё время не более 1 000 заразившихся, следует из данных Управления Роспотребнадзора.

Добавим, что в последнее время суточная заболеваемость коронавирусом идёт на спад в Свердловской области. Так, последние три дня в регионе выявляют менее 100 новых ковид-пациентов. Сложная ситуация остаётся в столице - там ежедневно заражаются более 2 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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