В Свердловской области 87,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

В Свердловской области выявлено 87,5 тысячи заболевших коронавирусом. 77,5% приходится на 13 городов.
Среди них:
- Екатеринбург (43 351 переболевших или болеющих COVID-19),
- Нижний Тагил (5 766),
- Первоуральск (3 136),
- Ревда (2 506),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 370),
- Берёзовский (1 976),
- Верхняя Пышма (1 778),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 351),
- Серов (1 213),
- Реж (1 193),
- Нижнесергинский район (1 125),
- Сухой Лог (1 048),
- Талицкий район (1 042).
В других свердловских муниципалитетах зарегистрировано за всё время не более 1 000 заразившихся, следует из данных Управления Роспотребнадзора.
Добавим, что в последнее время суточная заболеваемость коронавирусом идёт на спад в Свердловской области. Так, последние три дня в регионе выявляют менее 100 новых ковид-пациентов. Сложная ситуация остаётся в столице - там ежедневно заражаются более 2 тысяч человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале