В Свердловской области 87,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

В 13 свердловских территориях более 1 000 заразившихся за всё время, в остальных - меньше. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области выявлено 87,5 тысячи заболевших коронавирусом. 77,5% приходится на 13 городов.

Среди них:

Екатеринбург (43 351 переболевших или болеющих COVID-19),

Нижний Тагил (5 766),

Первоуральск (3 136),

Ревда (2 506),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 370),

Берёзовский (1 976),

Верхняя Пышма (1 778),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 351),

Серов (1 213),

Реж (1 193),

Нижнесергинский район (1 125),

Сухой Лог (1 048),

Талицкий район (1 042).

В других свердловских муниципалитетах зарегистрировано за всё время не более 1 000 заразившихся, следует из данных Управления Роспотребнадзора.

Добавим, что в последнее время суточная заболеваемость коронавирусом идёт на спад в Свердловской области. Так, последние три дня в регионе выявляют менее 100 новых ковид-пациентов. Сложная ситуация остаётся в столице - там ежедневно заражаются более 2 тысяч человек.