Коронавирус подтвердили ещё у 9 462 россиян

В Москве выявлено около 4 000 новых ковид-пациентов (3 818). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 462 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 922 901.

В Москве выявлено около 4 000 новых ковид-пациентов (3 818). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Свердловская область со 102 случаями коронавируса занимает 12-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели 4,5 миллиона россиян, за последние сутки выписались из больниц 9,7 тысячи переболевших. Скончались ещё 393 жителя России, с начала пандемии - 115 116 человек.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 380 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 132,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 369 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 499 142 человека.