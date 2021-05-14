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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 мая 2021, 13:06

Коронавирус подтвердили ещё у 9 462 россиян

Люди идут по улице в масках

В Москве выявлено около 4 000 новых ковид-пациентов (3 818). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 462 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 922 901.

В Москве выявлено около 4 000 новых ковид-пациентов (3 818). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Свердловская область со 102 случаями коронавируса занимает 12-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели 4,5 миллиона россиян, за последние сутки выписались из больниц 9,7 тысячи переболевших. Скончались ещё 393 жителя России, с начала пандемии - 115 116 человек.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 380 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 132,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 369 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 499 142 человека.

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Областная газета Свердловской области

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