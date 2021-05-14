С коронавирусом из заграничных поездок вернулись 1099 свердловчан

Роспотребнадзор напомнил об антиковидных требованиях для возвращающихся из заграничной поездки. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшие 9 месяцев на территорию Свердловской области из заграницы прибыли 81 832 человека. Положительный тест на коронавирус сдали 1099 человек. Роспотребнадзор напомнил правила для возвращающихся из зарубежной поездки.

Как рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва, 1 872 побывавших за рубежом свердловчанина не прошли тестирование на COVID-19 или не загрузили его результаты на портал госуслуг. В их отношении составлены протоколы, а материалы направлены в суд. 319 человек уже оштрафованы на общую сумму более 3 млн рублей.

Напомним, что возвращающийся путешественник должен заполнить на портале госуслуг анкету прибывающего. Это следует сделать после покупки билета и до регистрации на обратный рейс. Все граждане вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусной инфекцией, были ли вакцинированы или получили справку о наличии антител, в обязательном порядке должны пройти тестирование на COVID-19.

По возвращении в страну россияне обязаны:

Пройти ПЦР-исследование на коронавирус в трёхдневный срок с момента возвращения из-за рубежа. В течение этого срока до получения отрицательного результата теста гражданин должен соблюдать режим изоляции.

Результаты исследования необходимо загрузить на портал госуслуг.

В течение 5 дней с момента возвращения из зарубежной поездки необходимо пройти второе обследование на COVID-19 (от первого и до второго исследования должно пройти не менее суток).

Результаты повторного тестирования загрузить на портал госуслуг.

При появлении симптомов инфекционного заболевания, гражданин должен незамедлительно обратиться в медучреждение.

Стоит отметить, что путешественник должен закладывать в счёт отпуска дни на прохождение тестирования, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора перед выходом на работу. Больше всего заболевших COVID-19 свердловчан вернулось из поездок в Турцию, ОАЭ и на Мальдивские острова.

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