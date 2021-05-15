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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 мая 2021, 13:13

В Свердловской области за сутки выявили 104 случая коронавируса

Женщина в маске

Общее число случаев COVID-19 в регионе составляет 87 698. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале выявили ещё 104 пациента, заразившегося коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в регионе составляет 87 698.

Из больниц по выздоровлению выписались ещё 109 уральцев. Всего в Свердловской области от ковида излечились уже 81 522 человек. На лечении остаются 2 923 пациента, из которых 271 - в тяжёлом состоянии.

Новые пациенты выявлены, в частности, в Екатеринбурге (+48), Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Кировграде, Красноуфимске, Первоуральске, Реже, Ревде, Берёзовском и Кушве.

При этом за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировали 10 смертей свердловчан, заражённых коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе скончались от болезни 3 253 человек.

Напомним, что с 11 по 13 мая в Свердловской области выявляли менее 100 заболевших в сутки, но в пятницу ситуация изменилась. Вчера было выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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