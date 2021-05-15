За сутки коронавирусом в России заболели 8 790 человек

За всё время пандемии в стране выявлено 4 931 691 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Число новых заболевших коронавирусом в России за последние сутки составляет 8 790 человек. За всё время пандемии в стране выявлено 4 931 691 случаев COVID-19.

В Москве за минувшие 24 часа было зарегистрировано 3 073 пациентов с коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Свердловская область, где за сутки выявили 104 случаев ковида, располагается на 10 месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью.

9 866 россиян побороли болезнь и выписались из больниц за последний день. Общее число выздоровевших от ковида жителей России составляет 4 547 500. При этом болезнь унесла жизни ещё 364 россиян, а суммарно от COVID-19 в стране скончались 115 480 человек.

Напомним, днём ранее коронавирус подтвердили у 9 462 россиян.