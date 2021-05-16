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16 мая 2021, 13:16

За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса

Женщина в маске продаёт мороженое

Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 101 житель Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 87,8 тысячи.

Выписались по выздоровлении 81,6 тысячи свердловчан, в том числе 105 человек - за последние сутки. На лечении остаются более 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 269 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+39), Артинского, Белоярского ГО, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского Г, Камышлова, Карпинска, Кировграда, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского, Режа, ЗАТО Свободный, Талицкого ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 799", - сообщили 16 мая в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 262.

Накануне стало известно о 104 новых случаях заболевания в регионе. Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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