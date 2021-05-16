Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 мая 2021, 13:21

Коронавирусную инфекцию подхватили ещё 8 554 россиянина

Продавщица в магазине в маске

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 133,5 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 554 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 940 245.

В Москве выявлено около 3 000 новых ковид-пациентов (2 789). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Свердловская область со 101 случаем коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,5 миллиона россиян, в том числе 8,6 тысячи человек - за последние сутки. Скончались около 116 тысяч жителей страны. Смерть 391 из них была зарегистрирована за последние 24 часа.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 790 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 133,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 498 741 человек.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.05.2021, 14:00 / Общество
В России создают Единую информационную платформу системы управления данными
16.05.2021, 13:21 / Общество
Коронавирусную инфекцию подхватили ещё 8 554 россиянина
16.05.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса
16.05.2021, 11:44 / Общество
В Нижнем Тагиле закрыли движение по восьми улицам
16.05.2021, 11:05 / Культура
Показываем и рассказываем, как прошла уральская "Ночь музеев"