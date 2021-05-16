Коронавирусную инфекцию подхватили ещё 8 554 россиянина

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 133,5 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 554 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 940 245.

В Москве выявлено около 3 000 новых ковид-пациентов (2 789). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Свердловская область со 101 случаем коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались из больниц 4,5 миллиона россиян, в том числе 8,6 тысячи человек - за последние сутки. Скончались около 116 тысяч жителей страны. Смерть 391 из них была зарегистрирована за последние 24 часа.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 790 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 133,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 498 741 человек.