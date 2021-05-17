Названа предельная отпускная цена вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая. Фото: Галина Соловьёва.

Антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Она составляет 342 рубля 36 копеек без НДС за дозу.

После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот, говорится на сайте ФАС. Отмечается, что «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Гам-КОВИД-Вак». Данная отечественная вакцина от COVID-19 станет четвёртой.

Сейчас для россиян доступны также три двухкомпонентные вакцины (входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Ранее ФАС России согласовала их предельные цены. Они находятся примерно на одном уровне – «Спутник V» – 866, 81 рублей (сперва он стоит 1 900 рублей), «ЭпиВакКорона» – 842,02 рублей и «КовиВак» – 866 рублей.

Напомним, «Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая. Как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, новым препаратом можно будет прививать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.