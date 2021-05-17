За сутки в Свердловской области выявили 97 случаев коронавируса

Из больниц выписались ещё 103 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 97 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 87 896.

Выписались по выздоровлении 81 730 свердловчан, в том числе 103 человека - за последние сутки. На лечении остаются менее 3 тысяч ковид-пациентов.

Зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 270, сообщает федеральный оперштаб.

Накануне в регионе заболел 101 человек.

Читайте также:

Названа предельная отпускная цена вакцины «Спутник Лайт».