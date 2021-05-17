В России выявили 9 328 новых случаев заражения COVID-19

Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 97 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 9 328 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 949 573.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 3 573. Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 97 человек.

Всего выписались из больниц 4 563 254 жителя страны, в том числе 7 181 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 116 211 россиян. За последние сутки зафиксировано 340 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже свыше 133,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавирус, за сутки сделано 308 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 499 548 россиян.

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