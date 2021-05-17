Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 мая 2021, 15:59

В России появился День фармацевтического работника

Аптека

Теперь у фармацевтов появился свой профессиональный праздник. Фото: Павел Ворожцов

Его впервые официально отпразднуют в эту среду, 19 мая. Постановление "О Дне фармацевтического работника" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", - говорится в документе.

В апреле прошлого года Президент России Владимир Путин предложил официально утвердить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи - 28 апреля. Теперь свой профессиональный праздник появился у фармацевтов.

Напомним, что 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.

Сюжет

Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.05.2021, 15:59 / Общество
В России появился День фармацевтического работника
17.05.2021, 15:14 / Общество
В детских лагерях вводятся дополнительные требования безопасности
17.05.2021, 15:11 / Культура
В Свердловской области участниками «Ночи музеев» стали 337 тысяч человек
17.05.2021, 14:37 / Общество
В Екатеринбурге горят три деревянных дома на Орловской
17.05.2021, 14:25 / Общество
17 мая в Екатеринбурге стартует первый этап опрессовок