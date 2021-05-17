В России появился День фармацевтического работника

Теперь у фармацевтов появился свой профессиональный праздник. Фото: Павел Ворожцов

Его впервые официально отпразднуют в эту среду, 19 мая. Постановление "О Дне фармацевтического работника" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", - говорится в документе.

В апреле прошлого года Президент России Владимир Путин предложил официально утвердить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи - 28 апреля. Теперь свой профессиональный праздник появился у фармацевтов.

Напомним, что 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.