В России появился День фармацевтического работника

Его впервые официально отпразднуют в эту среду, 19 мая. Постановление "О Дне фармацевтического работника" подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", - говорится в документе.
В апреле прошлого года Президент России Владимир Путин предложил официально утвердить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи - 28 апреля. Теперь свой профессиональный праздник появился у фармацевтов.
Напомним, что 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника.
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Год медицинского работника в Свердловской области
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