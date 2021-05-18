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18 мая 2021, 08:16

Свердловские санврачи обновили список неблагополучных территорий по ОРВИ и пневмонии

Девушка в маске лечится на работе

Неблагополучными по ОРВИ признаны только два муниципалитета - Богданович и Ревда. Екатеринбург из этого списка исключён. Фото: Галина Соловьёва

За семь дней ОРВИ заболели 16 944 свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 10,1% и ниже уровня прошлой недели на 2,1%. Внебольничную пневмонию подхватили 872 человека, что на 4,8% превышает показатели предыдущей семидневки.

Неблагополучными по ОРВИ признаны только два муниципалитета - Богданович и Ревда. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более. На столицу Урала приходится половина случаев в регионе - 8 382 простудившихся. На предыдущей неделе Екатеринбург был назван среди неблагополучных территорий по ОРВИ.

По заболеваемости внебольничными пневмониями больше всего показатели в ГО Нижняя Салда, Богданович, Верхняя Пышма, Староуткинск, Краснотурьинск, Дегтярск, Пышминском, Североуральском, Арамильском, Асбестовском, Кировградском ГО,  МО г. Среднеуральск и Таборинском МР. Екатеринбург также не входит в список неблагополучных, в городе за еделю с 10 по 16 мая выявлено 274 случая внебольничных пневмоний. Это ниже уровня предыдущей недели на 28%.

Областная газета Свердловской области

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