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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 мая 2021, 13:32

За сутки в Свердловской области выявили 107 случаев коронавируса

Мужчина в маске и рюкзаком и девушка идут по улице

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 003. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 107 жителей Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 тысяч.

Выписались по выздоровлении 81,8 тысячи свердловчан, в том числе 110 человек - за последние сутки. На лечении остаются менее 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 253 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+46), Алапаевска, Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Тавды, Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 003", - сообщили в свердловском оперштабе 18 мая.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 279.

Накануне стало известно о 97 новых случаях заболевания в регионе. Болеют или переболели коронавирусом 2% населения Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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