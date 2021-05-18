Свердловские врачи имплантировали искусственный желудочек сердца 10-летнему ребёнку

Мальчику предстоит привыкнуть к небольшой сумке с парой сменных аккумуляторов, подключаемых к устройству с помощью выведенного наружу кабеля. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области провели операцию по имплантации 10-летнему мальчику системы вспомогательного кровообращения – HeartMate III. Сейчас ребёнок проходит курс реабилитации.

По данным департамента информполитики региона, это "первая в России операция по имплантации системы вспомогательного кровообращения (искусственного левого желудочка сердца) ребёнку с прогрессирующей сердечной недостаточностью". Её провели врачи Свердловской областной клинической больницы №1 под руководством заведующего отделением детской кардиохирургии Константина Казанцева.

Отмечается, что имплантировать данную систему детям совершенно бесплатно стало возможно только в этом году. Её приобрели за счёт средств федерального бюджета, выделяемых на высокотехнологичную медпомощь.

"Не нужно думать, что эта система может помочь в любой ситуации. К сожалению, это далеко не так. И мы тоже шли на определенный риск, но в данной ситуации другого варианта практически не было", – сказал участвовавший в операции Константин Кондрашов.

Сейчас юный свердловчанин проходит курс реабилитации. Ему предстоит привыкнуть к небольшой сумке с парой сменных аккумуляторов, подключаемых к устройству с помощью выведенного наружу кабеля. Для бесперебойной работы системы их нужно подзаряжать раз в сутки.