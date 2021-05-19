За сутки в Свердловской области выявили 104 случая коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 32 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 104 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 107.

Выписались по выздоровлению 81 949 свердловчан, в том числе 109 человек – за последние сутки. На лечении остаются менее 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 246 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+32), Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Каменского района, Камышлова, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Ревды, Режа, Тавдинского, Горноуральского, Талицкого, Пышминского и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 290, сообщает региональный оперштаб.

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