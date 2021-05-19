В России выявили 7 920 новых случаев COVID-19

Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 104 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 7 920 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 965 676.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 096. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 104 человека.

Всего выписались из больниц 4 581 787 жителей страны, в том числе 9 561 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 116 965 россиян. За последние сутки зафиксировано 390 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже свыше 134,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за сутки сделано 276 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 504 497 россиян.