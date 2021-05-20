49% заболевших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга

Больше 2 тысяч ковид-пациентов за всё время выявили в пяти свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении COVID-19 на территории Свердловской области. По информации на 19 мая, с начала пандемии инфекцию подхватили 88 107 человек.

Из них 49,4% от числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга (43 594 человека). Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 5 887 (6,7%), Первоуральске ‒ 3 159 (3,6%), Ревде ‒ 2 528 (2,9%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 377 (2,7%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В предыдущие сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+32), Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Каменского района, Камышлова, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Ревды, Режа, Тавдинского, Горноуральского, Талицкого, Пышминского и Туринского городских округов. Всего выявлено 104 новых случая коронавируса.