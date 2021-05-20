В Свердловской области за сутки выявили 108 случаев коронавируса

Ещё 108 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88,2 тысячи.
Выписались по выздоровлении более 82 тысяч свердловчан, в том числе 115 - за последние сутки. На лечении остаются около 3 тысяч ковид-пациентов. Состояние 251 госпитализированного оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 215", - сообщили в свердловском оперштабе 20 мая.
Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 302.
Накануне стало известно о 104 новых случаях в Свердловской области.
Читайте также:
49% заболевших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга.
В новость внесены изменения в 15:20.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале