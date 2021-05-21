В Берёзовском почти 2 тысячи заболевших, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч: статистика

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом с начала пандемии в городах Свердловской области. В Берёзовском - почти 2 тысячи инфицированных, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч.
Всего на 13 территорий приходится 77,5 процентов заразившихся в регионе. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (43 629 переболевших или болеющих COVID-19 или 3,1% населения города),
- Нижний Тагил (5 895 или 1,6%),
- Первоуральск (3 163 или 2,5%),
- Ревда (2 531 или 4,2%),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 379),
- Берёзовский (1 995 или 2,6%),
- Верхняя Пышма (1 792 или 2,4%),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 365),
- Серов (1 213 или 1,3%),
- Реж (1 205 или 3,3%),
- Нижнесергинский район (1 127),
- Сухой Лог (1 050 или 3,2%),
- Талицкий район (1 050).
Отметку в 88 тысяч инфицированных COVID-19 с начала пандемии Средний Урал перешагнул 18 мая. Накануне стало известно о 108 новых ковид-пациентах.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале