В Берёзовском почти 2 тысячи заболевших, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч: статистика

Отметку в 88 тысяч инфицированных COVID-19 с начала пандемии Средний Урал перешагнул 18 мая. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом с начала пандемии в городах Свердловской области. В Берёзовском - почти 2 тысячи инфицированных, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч.

Всего на 13 территорий приходится 77,5 процентов заразившихся в регионе. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (43 629 переболевших или болеющих COVID-19 или 3,1% населения города),

Нижний Тагил (5 895 или 1,6%),

Первоуральск (3 163 или 2,5%),

Ревда (2 531 или 4,2%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 379),

Берёзовский (1 995 или 2,6%),

Верхняя Пышма (1 792 или 2,4%),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 365),

Серов (1 213 или 1,3%),

Реж (1 205 или 3,3%),

Нижнесергинский район (1 127),

Сухой Лог (1 050 или 3,2%),

Талицкий район (1 050).

Отметку в 88 тысяч инфицированных COVID-19 с начала пандемии Средний Урал перешагнул 18 мая. Накануне стало известно о 108 новых ковид-пациентах.