Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 мая 2021, 08:53

В Берёзовском почти 2 тысячи заболевших, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч: статистика

Женщины в масках идут с коляской

Отметку в 88 тысяч инфицированных COVID-19 с начала пандемии Средний Урал перешагнул 18 мая. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом с начала пандемии в городах Свердловской области. В Берёзовском - почти 2 тысячи инфицированных, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч.

Всего на 13 территорий приходится 77,5 процентов заразившихся в регионе. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (43 629 переболевших или болеющих COVID-19 или 3,1% населения города),
  • Нижний Тагил (5 895 или 1,6%),
  • Первоуральск (3 163 или 2,5%),
  • Ревда (2 531 или 4,2%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 379),
  • Берёзовский (1 995 или 2,6%),
  • Верхняя Пышма (1 792 или 2,4%),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 365),
  • Серов (1 213 или 1,3%),
  • Реж (1 205 или 3,3%),
  • Нижнесергинский район (1 127),
  • Сухой Лог (1 050 или 3,2%),
  • Талицкий район (1 050).

Отметку в 88 тысяч инфицированных COVID-19 с начала пандемии Средний Урал перешагнул 18 мая. Накануне стало известно о 108 новых ковид-пациентах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.05.2021, 08:53 / Общество
В Берёзовском почти 2 тысячи заболевших, в Нижнем Тагиле - около 6 тысяч: статистика
21.05.2021, 07:50 / Общество
Подписан указ о присвоении Каменску-Уральскому звания "Город трудовой доблести"
20.05.2021, 19:42 / Экономика
Делегация из Узбекистана посетит места трудовой деятельности граждан республики на Урале
20.05.2021, 19:01 / Общество
В Екатеринбурге к Дню города выпустят почтовые открытки с рисунками горожан
20.05.2021, 18:46 / Общество
Подписана концессия для запуска трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой