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21 мая 2021, 13:58

За сутки в Свердловской области выявили 108 случаев коронавируса

коронавирус

93% свердловчан, заболевших коронавирусом, уже вылечились. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 108 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 323.

Выписались по выздоровлению 82 180 свердловчан, в том числе 116 человек – за последние сутки. На лечении остаются менее 3 тысяч ковид-пациентов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 314, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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