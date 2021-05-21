В России выявили 8 937 новых случая коронавируса за сутки

проведено уже свыше 135 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России подтвердили 8 937 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 983 845.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 954. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 108 человек.

Всего выписались из больниц 4 601 120 жителей страны, в том числе 9 350 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 117 739 россиян. За последние сутки зафиксировано 389 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже свыше 135 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за сутки сделано 358 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 510 012 россиян.