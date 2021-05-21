В Екатеринбургском цирке начнут прививать от COVID-19

Планируемый период работы пункта вакцинации – до 31 августа 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Новый пункт вакцинации от коронавируса появится в Екатеринбургском цирке. Он будет работать по средам и четвергам с 26 мая.

Желающих поставить вакцину будут ждать всё лето. Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, свердловчане старше 18 лет, которые сделают прививку против COVID-19 в этом прививочном пункте, «получат бесплатный билет на цирковое представление». Подробности акции можно узнать по телефону 8 (343) 257-76-02.

«Вакцинация в торговых центрах, которую мы начали три месяца назад, показала свою эффективность. Сегодня медработников поддержал цирк. Уверен, в скором будущем список наших социальных партнеров в вакцинопрофилактике ещё увеличится, потому что сферы культуры и спорта, как никто, остро пережили пандемию, вынужденные работать за закрытыми дверями, без посетителей, в режиме онлайн на протяжении многих месяцев», – заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В ближайшие дни вакцинация будет продолжаться и в ТЦ. График работы выездных пунктов вакцинации в период с 22 по 29 мая:

Екатеринбург

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 26 и 27 мая с 14:00 до 19:00

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 22, 24, 26, 28 мая с 10:00 до 15:00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 24 мая с 14:00 до 19:00

ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) – с 24 по 27 мая с 16:00 до 19:00 (ежедневно)

ТЦ «МЕГАПОЛИС» (8 Марта, 149) – 25 мая с 11:00 до 14:00

ТЦ «ОКЕЙ» (ул. Бабушкина, 2а) – 28 мая с 16:00 до 19:00

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского 86/12) – 28 мая с 10:00 до 18:00

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 24 по 28 мая (ежедневно) с 13:00 до 19:00

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 22 по 30 мая с 10:00 до 15:00 (ежедневно)

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 26 мая с 15:00 до 19:00

Верхняя Пышма

Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 22 мая с 10:00 до 13:00, 26 мая с 17:00 до 20:00.

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 22 и 23 мая с 10:00 до 20:00, с 24 по 28 мая (ежедневно) с 16:00 до 20:00.

Предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить анкету и согласие. Найти бланки можно тут.

По данным на 20 мая, первым компонентом привито уже 441 678 человек, вторым – 355 517.

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