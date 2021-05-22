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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 мая 2021, 09:47

2000 заболевших коронавирусом ‒ уже в шести городах Свердловской области

коронавирус

Общее число инфицированных в регионе достигло 88 323. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах Свердловской области. Число инфицированных в Берёзовском достигло 2 000 с начала пандемии.

По данным на 21 мая, число заражённых в указанном городе за сутки выросло на 5. Более 2 000 диагнозов COVID-19 за всё время было поставлено жителям ещё пяти городов ‒ Екатеринбурга ‒ 43 659 заболевших, Нижнего Тагила ‒ 5 914, Первоуральска ‒ 3 169, Ревды ‒ 2 535, Каменска-Уральского и Каменского района ‒ 2 379, говорится на сайте надзорного ведомства.

Как ранее сообщала "Областная газета", в предыдущие сутки на Среднем Урале было выявлено 108 случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 88 323. Из них выздоровели 82 180 свердловчан, 3 314 ‒ стали жертвами заболевания.

Добавим, в Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. С графиком их работы можно ознакомиться тут.

Также известно, что с 26 мая прививку можно будет поставить в Екатеринбургском цирке. Свердловчане, решившие привиться именно там, получат бесплатный билет на цирковое представление. Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (343) 257-76-02.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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