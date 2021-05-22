За сутки в Свердловской области выявили 105 случаев коронавируса

За всё время на Среднем Урале зарегистрировано 88 428 случаев COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 105 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 428.

Выписались по выздоровлению 82 287 свердловчан, в том числе 107 – за последние сутки. На лечении остаются менее трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 269 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевского района, Берёзовского, Богдановича, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Белоярского, Горноуральского Талицкого и Тугулымского городских округов.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 324, сообщает региональный оперштаб.

Добавим, в Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. С графиком их работы можно ознакомиться тут.

Также известно, что с 26 мая прививку можно будет поставить в Екатеринбургском цирке. Свердловчане, решившие привиться именно там, получат бесплатный билет на цирковое представление. Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (343) 257-76-02.

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