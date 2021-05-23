В Свердловской области выявили ещё 102 случая коронавируса

Коронавирус был выявлен у жителей Екатеринбурга, Кушвы, Нижнего Тагила, Берёзовского, Волчанска, Кировграда, Режа, Первоуральска и Ревды. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрировали 102 пациента, подхвативших коронавирусную инфекцию. За всё время пандемии COVID-19 выявили у 88 530 свердловчан.

Суммарное число излечившихся от коронавируса жителей Среднего Урала составляет 82 392, из которых 105 человек - за последние 24 часа. На лечении остаются 2 805 человек, 235 из них - в тяжёлом состоянии.

Коронавирус был выявлен у жителей Екатеринбурга (+29), Кушвы, Нижнего Тагила, Берёзовского, Волчанска, Кировграда, Режа, Первоуральска и Ревды.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, от болезни за прошедший день скончались 9 человек. Общее число жертв опасного заболевания в Свердловской области составляет 3 333.

Напомним, днём ранее на Среднем Урале было выявлено 105 новых пациентов с COVID-19.