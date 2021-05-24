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24 мая 2021, 12:23

Михаил Мишустин поручил выделить ещё 50 миллиардов на лечение COVID-19

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта кабмина в Госдуме. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчёта кабмина в Госдуме. Он поручил, в частности, выделить на лечение от коронавируса ещё 50 млрд рублей.

Перечень опубликован на сайте Правительства РФ.

"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", – говорится в сообщении.

Также эти министерства должны будут до 28 мая подготовить проект акта о выделении средств на завершение строительства объектов здравоохранения в нескольких субъектах РФ. Речь идёт о недостроенных больницах и диспансерах, финансирование которых было урезано из-за перенаправления денег на борьбу с коронавирусом.

Напомним, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина в 2020 году Михаил Мишустин заявил, что на поддержку российских граждан в период распространения коронавируса было направлено более 2,5 трлн рублей.

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