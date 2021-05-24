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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 мая 2021, 13:33

За сутки в Свердловской области выявили 99 случаев коронавируса

Девушка сидит на скамейке

Выписались по выздоровлении более 82,5 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 99 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 88,6 тысячи.

Выписались по выздоровлении более 82,5 тысячи свердловчан, в том числе 101 человек выписан за последние сутки. На лечении остаются около трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 237 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+35), Алапаевского района, Артинского ГО, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Староуткинска, Сысертского городского округа.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 629", - сообщили в свердловском оперштабе 24 мая.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 3 343.

Накануне стало известно о 102 новых случаях в Свердловской области.

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