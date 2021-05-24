В России сделали 25 миллионов прививок от коронавируса

10 миллионов человек полностью завершили вакцинацию. Фото: Галина Соловьёва

В России уже 25 млн человек сделали прививку от коронавируса. Из них полностью завершили вакцинацию 10 млн россиян.

Об этом рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.

"Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн", - передаёт его слова ТАСС.

Напомним, вчера количество заболевших в России перешагнуло отметку в 5 млн. Переболели или болеют примерно 3,4% от всего населения страны. Прошли вакцинацию 17,1% россиян.

Кампания по вакцинации продолжается в регионах, в том в числе в Свердловской области. Мобильные пункты продолжают работать в крупных ТЦ региона. К их списку присоединился и Екатеринбургский цирк.