Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 мая 2021, 14:39

В России сделали 25 миллионов прививок от коронавируса

  Анна Митчина
Укол

10 миллионов человек полностью завершили вакцинацию. Фото: Галина Соловьёва

В России уже 25 млн человек сделали прививку от коронавируса. Из них полностью завершили вакцинацию 10 млн россиян.

Об этом рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.

"Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн", - передаёт его слова ТАСС.

Напомним, вчера количество заболевших в России перешагнуло отметку в 5 млн. Переболели или болеют примерно 3,4% от всего населения страны. Прошли вакцинацию 17,1% россиян.

Кампания по вакцинации продолжается в регионах, в том в числе в Свердловской области. Мобильные пункты продолжают работать в крупных ТЦ региона. К их списку присоединился и Екатеринбургский цирк.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.05.2021, 15:19 / Общество
Ростелеком подтвердил факт хакерской атаки на сайт праймериз «Единой России»
24.05.2021, 15:17 / Общество
Возвращать деньги за уже купленные путёвки в лагерь начнут с 15 июня
24.05.2021, 15:05 / Общество
В МИД РФ прокомментировали реакцию запада на инцидент с самолётом Ryanair в Белоруссии
24.05.2021, 14:48 / Политика
Евгений Куйвашев пригласил победителей праймериз «ЕР» на стажировку в Дом добровольцев
24.05.2021, 14:39 / Общество
В России сделали 25 миллионов прививок от коронавируса