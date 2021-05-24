Кабмин РФ выделит ещё 10 миллиардов на лечение тяжелобольных детей

Кабмин РФ выделит на закупку лекарств детям с тяжёлыми заболеваниями ещё 10 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 млрд на закупку лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями. Средства поступят на счёт фонда "Круг добра", учреждённого Президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер-министр подчеркнул, что это будет уже второй подобный транш в этом году - первый был направлен в середине февраля.

"Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, что в ноябре 2020 года Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы более пяти млн рублей в год. В фонд "Круг добра" направляются те средства, которые были получены с повышения этого налога.