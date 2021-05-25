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25 мая 2021, 08:03

67,5% заболевших коронавирусом приходится на 6 городов Свердловской области

Девушка в маске на концерте

Болеют или уже справились с инфекцией более 2% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 67,5% инфицированных COVID-19 проживают в 6 территориях.

В городах-лидерах выявлено более 2 000 болеющих и переболевших. Среди них:

  • Екатеринбург (43 758),
  • Нижний Тагил (5 968),
  • Первоуральск (3 182),
  • Ревда (2 539),
  • Каменск-Уральский и Каменский райн (2 379),
  • Берёзовский (2 014).

Накануне стало известно о 99 новых ковид-пациентах на Среднем Урале. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 88,6 тысячи. Болеют или уже справились с инфекцией более 2% населения области.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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