67,5% заболевших коронавирусом приходится на 6 городов Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 67,5% инфицированных COVID-19 проживают в 6 территориях.
В городах-лидерах выявлено более 2 000 болеющих и переболевших. Среди них:
- Екатеринбург (43 758),
- Нижний Тагил (5 968),
- Первоуральск (3 182),
- Ревда (2 539),
- Каменск-Уральский и Каменский райн (2 379),
- Берёзовский (2 014).
Накануне стало известно о 99 новых ковид-пациентах на Среднем Урале. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 88,6 тысячи. Болеют или уже справились с инфекцией более 2% населения области.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале