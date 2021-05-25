67,5% заболевших коронавирусом приходится на 6 городов Свердловской области

Болеют или уже справились с инфекцией более 2% населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. 67,5% инфицированных COVID-19 проживают в 6 территориях.

В городах-лидерах выявлено более 2 000 болеющих и переболевших. Среди них:

Екатеринбург (43 758),

Нижний Тагил (5 968),

Первоуральск (3 182),

Ревда (2 539),

Каменск-Уральский и Каменский райн (2 379),

Берёзовский (2 014).

Накануне стало известно о 99 новых ковид-пациентах на Среднем Урале. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 88,6 тысячи. Болеют или уже справились с инфекцией более 2% населения области.