В Екатеринбурге выросло число заболевших пневмонией, но снизилось число простудившихся

Неблагополучными по внебольничной пневмонии признаны 10 свердловских муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

За неделю внебольничную пневмонию подхватили 316 екатеринбуржцев. Это на 10% больше, чем неделей ранее.

В целом по Свердловской области заболеваемость находится на уровне прошлой недели - было выявлено 906 случаев. Неблагополучными по внебольничной пневмонии признаны: ГО Нижняя Салда, Староуткинск, Волчанский, Белоярский, Кировградский ГО, ГО Верхняя Тура, Горноуральский ГО, Алапаевский район, ГО Красноуральск, Асбестовский ГО. Там показатели выше среднеобластных в 1,5 раза.

ОРВИ за 7 дней заразились 7,3 тысячи екатеринбуржцев. По данным свердловского Роспотребнадзора, это на 13,4% ниже уровня прошлой недели и на 10% ниже эпидпорога. В Свердловской области число простуженных также снижаетсся. С 17 по 23 мая простудились 14 398 свердловчан. Неблагополучными по ОРВИ признаны только Сысертский ГО и ГО Богданович.