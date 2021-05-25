Нина Евсеева 45 лет избавляет салдинцев от лор-заболеваний. Фото: Галина Соколова.

Нина Евсеева приехала в Нижнюю Салду по распределению после окончания волгоградского медицинского института. Планировала на два года, оказалось – на всю жизнь. Удержали её в уральской глубинке ставшие друзьями молодые коллеги, «беспризорные» пациенты и … могучие кедры.

Салдинские открытия

Медиком Нина решила стать ещё в детстве: мама работала медицинской сестрой, и девочка частенько навещала её в сельском стационаре. А вот специальность она выбрала спонтанно. Готовилась к стезе терапевта, но перед ординатурой преподаватели убедили освоить другой профиль. В 1976 году молодого отоларинголога направили в недавно открывшуюся медсанчасть в Нижней Салде. Медучреждение федерального подчинения было создано для профилактики и лечения людей, работающих во вредных условиях, так как научно-исследовательский институт машиностроения специализируется на космической теме.

— В Нижнюю Салду посылали выпускников тогда многие мединституты, поэтому коллектив был молодёжным, — вспоминает Нина Евсеева. — Врачам не хватало опыта: как сложный случай, так из всех отделений прибегают коллеги на «консилиум». Здесь мы учились профессиональному мастерству и взаимовыручке.

Сложных пациентов хватало и в практике лор-врача. Оказалось, что многие салдинцы, не имея возможности наблюдаться у специалиста, накопили и запустили множество заболеваний.

– Люди узнали, что появился профильный специалист, и пошли беспрерывно. Бывало, в день принимала по 70 пациентов. Попадались достаточно редкие случаи, например, грибковые заболевания пазух носа, рожистые воспаления. Даже шутка такая была: мол, не было до Евсеевой в Салде гайморита, а с нею появился, – улыбается Нина Ивановна.

В первое время молодой специалист Нина Евсеева по дороге с работы покупала газеты с объявлениями и в общежитии изучала, в каком большом городе требуется ЛОР. Но как снова оставить салдинцев наедине с их тонзиллитами и отитами? Как попрощаться с коллегами-ровесниками, с которыми надёжно на работе и задорно на волейбольной площадке?

Окончательно Нину покинула мысль об отъезде после осенней встречи с кедровой рощей. Деревья девушку поразили.

– У нас в Волгоградской области степная сушь, а тут кедры – могучие, смолистые. Хвоинки в ладонях подержала, и всё – влюбилась. Роща стала любимым местом прогулок. Позднее и на даче кедры посадила, – призналась Нина Ивановна.

Стиль работы не меняется

Замелькали годы. Принципы добротной «старой школы» и наработанный опыт сделали Нину Евсееву высококлассным специалистом. Она каждые пять лет успешно подтверждает в Москве высшую квалификационную категорию.

– Нину Ивановну знают и уважают в округе, её портрет можно увидеть на городской Доске почёта, – с гордостью рассказывает салдинка Наталья Пустовалова. – Она лечила моих родителей, потом меня с сёстрами, а теперь вот наших детей. Строгий врач, которого нельзя ослушаться: даже не захочешь – вылечит. И мы все за это ей очень благодарны.

Кроме восьми тысяч человек, прикреплённых к медсанчасти, Нина Евсеева не отказывает в приёме и приезжим, если состояние их здоровья вызывает опасение. Выходит на ночные дежурства. На её столе в ординаторской всегда лежат книги по педиатрии, терапии, хирургии, ведь дежурный врач должен быть готов ко всему. Она умеет найти общий язык с маленькими пациентами – в медсанчасти есть и детское отделение. В Нижней Салде забыли, что такое хронические отиты, ведь если заболевание лечится в острой фазе, пациент хроником не станет.

ЛОР-врач Евсеева не допустила ни одного летального исхода, хотя тяжёлые случаи имели место в её медицинской практике.

– Пришёл на приём мужчина, пожаловался на боль в ухе. Поставила диагноз, выписала рецепт и велела показаться через два дня, когда будет готов анализ крови, – рассказывает Нина Ивановна. – В назначенный день пациент не пришёл, и я его разыскала сама, повторно обследовала. Оказалось, что у него прогрессировал гнойный отит с разрушением кости. Вызвали вертолёт. Я его сопровождала до Екатеринбурга, ассистировала во время операции. Был сделан вывод, что дальнейшее промедление привело бы к летальному исходу. Пациент выздоровел, и мы подружились. Он потом водил меня на болото за ягодами.

– Нина Ивановна из той бесценной категории врачей, которым не всё равно, что будет с человеком, вышедшим из кабинета, — признаётся главный врач МСЧ №121 Людмила Ревус. — Пациенты это чувствуют, а мы ценим. Коллектив рад, что наш опытнейший лор-врач продолжает свою профессиональную деятельность.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

МСЧ №121 – передовое лечебно-профилактическое учреждение в Нижней Салде Фото: Галина Соколова

Кедры в Нижней Салде встречаются повсюду, в том числе в сквере медсанчасти. Они стали визитной карточкой города Фото: Галина Соколова

Медсанчасть обеспечивает помощь по 17 врачебным специальностям Фото: Галина Соколова