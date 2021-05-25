За сутки в Свердловской области выявили 91 случай коронавируса

В Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 22 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 91 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 720.

Выписались по выздоровлению 82 592 свердловчанина, в том числе 99 – за последние сутки. На лечении остаются менее трёх тысяч ковид-пациентов. Состояние 237 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+22), Берёзовского, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Сухого Лога, Первоуральска, Полевского, Ревды, Белоярского, Рефтинского и Горноуральского городских округов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии на Среднем Урале составляет 3 355, сообщает региональный оперштаб.

Добавим, в Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. С графиком их работы можно ознакомиться тут.

Также известно, что с 26 мая прививку можно будет поставить в Екатеринбургском цирке. Свердловчане, решившие привиться именно там, получат бесплатный билет на цирковое представление. Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (343) 257-76-02.

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