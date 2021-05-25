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25 мая 2021, 13:20

В России выявили 7 884 новых случая COVID-19

коронавирус

Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 91 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 7 884 заболевших COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 017 795 случаев.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов традиционно зарегистрировано в Москве – 2 075. Свердловская область находится на 13-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватил 91 человек.

Всего выписались из больниц 4 632 955 жителей страны, в том числе 8 743 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 119 194 россиян. За последние сутки зафиксировано 393 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 136,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 206 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 516 656 человек.

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Областная газета Свердловской области

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