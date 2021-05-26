С начала пандемии почти 6 тысяч тагильчан подхватили COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 720. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число заболевших COVID-19 вот-вот достигнет 6 тысяч за всё время.

По данным на 25 мая, в указанном муниципалитете нарастающим итогом подтверждено 5 996 случаев заражения. Несмотря на внушительные цифры, лидерство остаётся за Екатеринбургом, где с начала пандемии инфекцию подхватили 43 780 человек. В топ-5 антирейтинга также входят Первоуральск (3 187 ковид-пациентов), Ревда (2 544), Каменск-Уральский и Каменский район (2 381), информирует надзорное ведомство.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88 720 (+91 в предыдущие сутки). Во вторник региональный и федеральный оперштабы сообщали о ещё 99 выздоровевших и 12 новых жертвах вируса. Подробнее об этом тут.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах уральской столицы, Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. График их работы тут. Также известно, что с сегодняшнего дня прививку можно поставить в Екатеринбургском цирке. Свердловчане, решившие привиться именно там, получат бесплатный билет на цирковое представление.