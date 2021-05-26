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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 мая 2021, 13:15

В Свердловской области за сутки выявили 94 новых случая COVID-19

Люди в масках

Общее число случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 88 814. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 94 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 88 814.

По выздоровлению из больниц выписался ещё 101 свердловчанин, а общее число людей в регионе, победивших болезнь, составляет 82 693. На лечении в медучреждениях остаются 2 754 пациента.

Новые заболевшие выявлены, в частности, в Екатеринбурге (+48), Нижнем Тагиле, Кушве, Берёзовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Серове, Тавде, Реже и Среднеуральске.

При этом за последние 24 часа зарегистрировано 12 смертей пациентов, подхвативших коронавирус. В сумме от опасной болезни скончались 3 367 уральцев.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области был выявлен 91 новый пациент с ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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