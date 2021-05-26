В Свердловской области за сутки выявили 94 новых случая COVID-19

Общее число случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 88 814. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 94 случая заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 88 814.

По выздоровлению из больниц выписался ещё 101 свердловчанин, а общее число людей в регионе, победивших болезнь, составляет 82 693. На лечении в медучреждениях остаются 2 754 пациента.

Новые заболевшие выявлены, в частности, в Екатеринбурге (+48), Нижнем Тагиле, Кушве, Берёзовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Серове, Тавде, Реже и Среднеуральске.

При этом за последние 24 часа зарегистрировано 12 смертей пациентов, подхвативших коронавирус. В сумме от опасной болезни скончались 3 367 уральцев.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области был выявлен 91 новый пациент с ковидом.