В России COVID-19 заразились ещё 8 373 человека

Побороть инфекцию смогли ещё 9 135 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последний день в России подтвердили 8 373 новых случая заражения коронавирусом. Суммарное число инфицированных в стране составляет 5 026 168.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2 416 новых пациентов с коронавирусом. Свердловская область, где выявили ещё 94 случая ковида, находится 14 месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью.

При этом побороть инфекцию смогли ещё 9 135 человек. Общее количество выписанных россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4 642 090.

Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о 406 новых летальных случаях. За весь период в России от коронавируса скончалось 119 600 человек.

Отметим, что сутками ранее в России зафиксировали 7 884 случаев заражения.