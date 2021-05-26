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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 мая 2021, 13:10

В России COVID-19 заразились ещё 8 373 человека

Люди в масках

Побороть инфекцию смогли ещё 9 135 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последний день в России подтвердили 8 373 новых случая заражения коронавирусом. Суммарное число инфицированных в стране составляет 5 026 168.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2 416 новых пациентов с коронавирусом. Свердловская область, где выявили ещё 94 случая ковида, находится 14 месте в списке субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью.

При этом побороть инфекцию смогли ещё 9 135 человек. Общее количество выписанных россиян, подхвативших коронавирус, составляет 4 642 090.

Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о 406 новых летальных случаях. За весь период в России от коронавируса скончалось 119 600 человек.

Отметим, что сутками ранее в России зафиксировали 7 884 случаев заражения.

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Областная газета Свердловской области

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