Сколько заработали руководители медучреждений Свердловской области в 2020 году?

Средняя заработная плата врачей в Свердловской области в 2020 году, по данным Росстата, составила 89 436 рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало ежегодные данные о доходах и имуществе 133 ведущих врачей и руководителей медицинских организаций региона за пандемийный 2020 год.

Самые большие доходы оказались у директора аптечного госучреждения Свердловской области «Фармация» Андрея Герстнера – 17,943 миллиона рублей. В пользовании семьи Герстнера две квартиры и две машины: Мицубиси Паджеро и КИА Пиканто.

Второе место по величине доходов занял директор Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорь Шлыков - 12 676 миллионов рублей. Ему принадлежит квартира и парковочное место, а также два автомобиля: Ауди Q7 и Кадиллак Эскалейд.

Тройку замыкает руководитель Свердловского медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Геннадий Балабанов – за 2020 год он заработал 6,472 миллиона рублей, что почти в два раза меньше заработка Шлыкова. В собственности Геннадия Алексеевича, согласно обнародованным данным, два земельных участка и два гаража. Также у него имеется две машины: Хендэ i30 и Хендэ Санта Фе. Чуть меньше в прошлом году заработал главный врач городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле АлександрПавловских – 5,391 миллиона рублей и директор санатория «Обуховский» ИванКлементьев – 5,258 миллиона рублей.

На шестом месте – главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков, который заработал 4,835 миллиона рублей. Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев за 2020 год заработал 4,623 миллиона рублей, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин – 4,324 миллиона рублей. За ними по величине доходов за прошлый год расположился и.о. главного врача Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов – 4,212 миллиона рублей. На десятом месте – главный врач психиатрической больница № 3 в Екатеринбурге Антон Токарь – 4,123 миллиона рублей.

Самый низкий доход в этом списке оказался у и.о. главного врача Красноуральской стоматологической поликлиники Натальи Беляевой - за 2020 год она заработала 609 158 рублей. Владеет земельным участком, гаражом и половиной квартиры площадью 44,2 кв.м, ездит на легковом автомобиле ВАЗ 21121.

КСТАТИ Средняя заработная плата врачей в Свердловской области в 2020 году, по данным Росстата, составила 89 436 рублей, у старших медработников – 46 715 рублей, у младших медработников – 44 812 рублей. Для сравнения, средняя зарплата врачей по России в прошлом году составила 91 688 рублей, 46 974 рубля – у старших медработников, 41 038 – у младших медработников.

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