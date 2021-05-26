Работа над уральской вакциной от коронавируса приостановлена

Разработка вакцины началась в октябре прошлого года. Фото: Алексей Кунилов

Завод в Свердловской области приостановил работу над вакциной от коронавируса "Урал". Причиной этому послужила нерентабельность разработки.

Известно, что новоуральский фармзавод "Медсинтез" приступил к разработке собственной вакцины "Урал" в октябре 2020 года. А уже в конце года препарат вышел на доклинический этап испытаний. Однако сейчас директор завода Александр Петров заявил, что продолжать разработку нерентабельно и очень дорого.

"Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу", - передаёт его слова ТАСС.

Он отметил, что вакцина работает, но её можно производить лишь на лабораторном уровне. Александр Петров также добавил, что завод продолжает работу с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.