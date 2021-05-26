В России началась вакцинация животных от коронавируса

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в России приступили к вакцинации животных от коронавирусной инфекции. Их прививают препаратом "Карнивак-Ков".
Вакцинация животных от COVID-19 проводится как государственными, так и частными ветеринарными клиниками, которые приобретают препарат у Федерального центра охраны здоровья животных.
"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против ковида. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных", - передаёт слова Юлии Мелано ТАСС.
По её словам, услуга вакцинации животных пользуется большим спросом среди заводчиков, владельцев животных, которые часто путешествуют со своими питомцами, и граждан, четвероногие друзья которых содержатся на свободном выгуле.
Препарат "Карнивак-Ков" создавался за счёт средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.
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