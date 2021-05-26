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26 мая 2021, 19:42

В России началась вакцинация животных от коронавируса

Собака

Четвероногих друзей прививают препаратом "Карнивак-Ков". Фото: Галина Соловьёва.

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в России приступили к вакцинации животных от коронавирусной инфекции. Их прививают препаратом "Карнивак-Ков".

Вакцинация животных от COVID-19 проводится как государственными, так и частными ветеринарными клиниками, которые приобретают препарат у Федерального центра охраны здоровья животных.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против ковида. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных", - передаёт слова Юлии Мелано ТАСС.

По её словам, услуга вакцинации животных пользуется большим спросом среди заводчиков, владельцев животных, которые часто путешествуют со своими питомцами, и граждан, четвероногие друзья которых содержатся на свободном выгуле.

Препарат "Карнивак-Ков" создавался за счёт средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.

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