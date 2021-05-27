В Нижнем Тагиле 6 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных с начала пандемии перевалило за 6 тысяч.
Болеют или переболели COVID-19 1,7% населения. Отметку в 5 тысяч заболевших город перешагнул два месяца назад - 21 марта.
Более 6 тысяч заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (43 828 или 2,9% населения).
От тысячи до шести тысяч инфицированных выявлено в 11 муниципалитетах. Среди них:
- Первоуральск (3 187 или 1,9% населения),
- Ревда (2 544 или 4,2%),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 381),
- Берёзовский (2 020 или 3,4% населения),
- Верхняя Пышма (1 802 или 2,5%),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 370),
- Серов (1 216 или 1,3%),
- Реж (1 214 или 3,3%),
- Нижнесергинский район (1 173 или 2,4%),
- Сухой Лог (1 052 или 3,2%),
- Талицкий район (1 052 или 2,5%).
Накануне стало известно о 94 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе составляет 88 814. Инфицированными считаются 2% свердловчан.
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