В Нижнем Тагиле 6 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Отметку в 5 тысяч заболевших Нижний Тагил перешагнул два месяца назад. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заразившихся коронавирусом в городах Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных с начала пандемии перевалило за 6 тысяч.

Болеют или переболели COVID-19 1,7% населения. Отметку в 5 тысяч заболевших город перешагнул два месяца назад - 21 марта.

Более 6 тысяч заразившихся выявлено только в двух свердловских городах - Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (43 828 или 2,9% населения).

От тысячи до шести тысяч инфицированных выявлено в 11 муниципалитетах. Среди них:

Первоуральск (3 187 или 1,9% населения),

Ревда (2 544 или 4,2%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 381),

Берёзовский (2 020 или 3,4% населения),

Верхняя Пышма (1 802 или 2,5%),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 370),

Серов (1 216 или 1,3%),

Реж (1 214 или 3,3%),

Нижнесергинский район (1 173 или 2,4%),

Сухой Лог (1 052 или 3,2%),

Талицкий район (1 052 или 2,5%).

Накануне стало известно о 94 новых ковид-пациентах в Свердловской области. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе составляет 88 814. Инфицированными считаются 2% свердловчан.

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