Владимир Путин: вводить обязательную вакцинацию нельзя

Обращение к россиянам прозвучало в время совещания по экономическим вопросам. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу прививок от коронавируса. Он отметил, что вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Люди сами должны осознать эту необходимость.

Глава страны призвал россиян подумать о своём здоровье и подчеркнул, что российская вакцина самая надёжная и безопасная сегодня.

"Хотел бы ещё раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Специалисты на основе полученной практики, ещё раз хочу сказать, многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьёзным осложнениям, но реально или плотно, надёжно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни. И это, безусловно, как мы видим сейчас, за предыдущий год, напрямую связано, конечно, и с ситуацией в экономике и социальной сфере страны", - приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина, сказанные накануне на совещании по экономическим вопросам.

Ранее власти Якутии анонсировали организацию обязательной вакцинации местных жителей от коронавируса и введение штрафов от 200 тысяч рублей для работодателей за плохо организованную прививочную кампанию. Однако поле того, как подготовленные регионом нормативные акты начали обсуждать в других российских территориях, из документов исключили слово "обязательный", пишут РИА Новости.

Напомним, что свердловские власти сразу обозначили свою позицию - штрафовать предприятия за плохую организацию вакцинации от COVID-19 по примеру коллег из Якутии у нас в регионе не будут.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 10 миллионов россиян, в том числе 370 тысяч свердловчан. У более 5 миллионов жителей страны с начала пандемии была выявлена инфекция.