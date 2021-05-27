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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 мая 2021, 13:31

В Свердловской области за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

Люди в масках в заведении общественного питания

Общее число инфицированных в регионе приближается к 89 тысячам, выздоровевших - к 83 тысячам человек. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88,9 тысячи.

Выписались по выздоровлении около 83 тысяч свердловчан. На лечении остаются около трёх тысяч ковид-пациентов.

Накануне стало известно о 94 новых случаях в Свердловской области.

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