В Свердловской области за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

Ещё 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 88,9 тысячи.
Выписались по выздоровлении около 83 тысяч свердловчан. На лечении остаются около трёх тысяч ковид-пациентов.
Накануне стало известно о 94 новых случаях в Свердловской области.
Читайте также:
В Нижнем Тагиле 6 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале