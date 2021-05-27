Коронавирусом заразились ещё 9 039 россиян

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 10 миллионов россиян, в том числе 370 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 9 039 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 035 207.

В Москве выявлено более 3 000 новых ковид-пациентов (3 105). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 98 случаями коронавируса занимает 11-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели 4,6 млн россиян, в том числе 83 тысячи свердловчан. За последние сутки было выписано 9,7 тысячи жителей страны. Скончались ещё 402 человека, всего с начала пандемии с подтверждённым диагнозом - 120 тысяч граждан.

Накануне стало известно о 8 373 новых случаях COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено около 136,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 338 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 517 061 человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже 10 миллионов россиян, в том числе 370 тысяч свердловчан.

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